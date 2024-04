Juve, Chiesa avverte: “La crisi non è finita. Il sogno scudetto è svanito”

Intervistato al termine della semifinale di andata di Coppa Italiacontro la Lazio l'attaccante della Juve Federico Chiesa ha detto: "Avevamo tutti bisogno di una serata così. Si è rivisto il Chiesa alla vecchia maniera? Bene, infatti stasera sono contento. La crisi non è ancora finita. Questa è una partita di Coppa Italia. La Juve deve essere sempre al 110%. Qua la pressione è altissima, giochiamo per una società storica. Il fatto che abbiamo pareggiato con l’Empoli prima di San Siro, poi abbiamo subito contro l’Inter, è stata una cosa che ci siamo ritrovati nelle partite successive. Il sogno scudetto è svanito, quando succede è difficile tornare coi piedi per terra. L’obiettivo è il quarto posto, ma quando giochi per la Juventus lo fai per vincere lo scudetto".