Juve, Chiellini su Spalletti: "Era importante ripartire bene con tre punti. Ora..."

Nella giornata di ieri Giorgio Chiellini è stato eletto nuovo consigliere federale. In particolare, a margine dell’elezione, il dirigente juventino a Radio Tv Serie A ha commentato la prima vittoria ottenuta da Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus arrivata sabato sera contro la Cremonese. Di seguito il pensiero dell’ex capitano della Juventus sul successo ottenuto contro la squadra di Nicola:

“Era importante vincere e ripartire bene con tre punti, ora ci sarà la partita di Champions e abbiamo bisogno di vincere per guadagnare posizioni. Ma siamo contenti e speriamo possa rappresentare uno slancio”.