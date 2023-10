Juve, Chiellini sulle scommesse: “Lo studio avrebbe aiutato”

Intervenuto da My kickoff in USA l'ex Juve Giorgio Chiellini ha parlato del caso scommesse : "In un momento particolare come quello che sta attraversando il calcio italiano, lo studio avrebbe aiutato , anche nell’avere hobby e impegni per i tanti ragazzi che stanno venendo fuori. Lo studio è educazione ".

"Io ho avuto la fortuna di stare a casa fino a 19 anni, ora molti ragazzi non hanno questa opportunità. In un momento in cui tante volte ci si isola, per esempio con i social da soli negli alberghi e nei ritiri, lo studio è un’arma in più per educare dove non riesce ad arrivare la famiglia e la squadra per far capire a questi ragazzi in che mondo si vive", ha concluso.