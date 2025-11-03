Juve, Chiellini entra nel Consiglio FIGC

Giorgio Chiellini è entrato a far parte del Consiglio della FIGC.

Giorgio Chiellini, nella mattinata di oggi a seguito dello svolgimento dell’assemblea della Lega Serie A, è stato eletto Consigliere Federale della FIGC. Il director of Football Strategy della Juventus, entra così a far parte del Consiglio FIGC. L’ex Juve va a prendere il posto di Francesco Calvo, che aveva lasciato l’incarico a seguito della scadenza del mandato.

L’ex capitano bianconero avrà ora un doppio incarico, sia quello di manager all’interno della società bianconera che quello di consigliere federale. Il suo ingresso nel Consiglio , rappresenta un segnale importante anche per la società bianconera, che rafforza così, la propria posizione all’interno delle istituzioni decisionali del calcio italiano.

Chiellini era il favorito per occupare questo ruolo, con altri due dirigenti della Serie A in corso. Giovanni Carnevali l’ad del Sassuolo e Sticchi Damiani presidente del Lecce, erano anch’essi in corsa per la carica di consigliere federale. Stando a quanto riporta Calcio e Finanza, il dirigente bianconero avrebbe ricevuto 12 voti su 20 a disposizione.