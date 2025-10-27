Juve, chi sarà il nuovo allenatore?

Dopo l’esonero di Tudor, la dirigenza bianconera è alla ricerca del nuovo mister. Scopriamo insieme i possibili successori del tecnico croato

La Juventus ha annunciato l’esonero di Igor Tudor. La società bianconera ha deciso di optare per un cambio di guida tecnica, dopo otto partite senza vittorie. Chi sono i possibili successori ?

Spalletti

L’ex ct della Nazionale, attualmente è senza squadra ed è in attesa di cominciare un nuovo percorso. Al momento il suo nome piace alla dirigenza juventina. Spalletti garantirebbe esperienza e garanzia di risultati. Dalle ultime indiscrezioni, risulterebbe in cima alla lista dei possibili successori di Tudor.

Mancini

Nella lista dei possibili successori, c’è anche il nome di Roberto Mancini. Dopo l’esonero da ct dell’Arabia Saudita, il tecnico sarebbe disposto a intraprendere una nuova avventura sulla panchina di un club. L’unico aspetta che potrebbe far pensare la Juve è che Mancini, non allena una squadra di club dalla stagione 2017/18, quando sedeva sulla panchina dello Zenit.

Palladino

Anche Raffaele Palladino rientra nella lista dei candidati per la panchina bianconera. Attualmente svincolato, dopo l’esperienza alla Fiorentina, il tecnico italiano potrebbe essere una soluzione temporanea, magari con un contratto fino a giugno.