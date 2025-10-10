Juve, chi saluta nel 2026? Vlahovic e…

Molti giocatori della Juve sono in scadenza di contratto. In caso di mancato rinnovo ecco chi lascerebbe la maglia bianconera

La Juve deve occuparsi del futuro dei giocatori in rosa. Nel giugno 2026 infatti, molti attuali bianconeri potrebbero partire, a costo zero.

Il nome più pesante sulla lista dei partenti è, senza dubbio, quello di Dusan Vlahovic. La situazione del bomber serbo è nota: un contratto onerosissimo che non verrà rinnovato e un addio a parametro zero che appare ormai scritto.

Con il contratto in scadenza nel 2026 ci sono anche Weston McKennie e Filip Kostic. Anche per loro, l’addio a zero sembra lo scenario più probabile.