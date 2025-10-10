Juve, chi saluta nel 2026? Vlahovic e…

La Juve deve occuparsi del futuro dei giocatori in rosa. Nel giugno 2026 infatti, molti attuali bianconeri potrebbero partire, a costo zero.
Il nome più pesante sulla lista dei partenti è, senza dubbio, quello di Dusan Vlahovic. La situazione del bomber serbo è nota: un contratto onerosissimo che non verrà rinnovato e un addio a parametro zero che appare ormai scritto.
Con il contratto in scadenza nel 2026 ci sono anche Weston McKennie e Filip Kostic. Anche per loro, l’addio a zero sembra lo scenario più probabile.