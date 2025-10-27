Juve, chi ci sarà in panchina mercoledì?

La Juventus ha esonerato Igor Tudor. Chi ci sarà in panchina per il match contro l’Udinese? Scopriamolo insieme

La Juventus ha esonerato Igor Tudor. Fatale la sconfitta di ieri sera, che ha allungato la striscia di risultati negativi. Chi prenderà il suo posto sulla panchina bianconera?

Già dalla prossima gara di Serie A, in programma mercoledì contro l’Udinese, Igor Tudor non sarà sulla panchina. Al momento secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sarà Massimo Brambilla il sostituto del tecnico croato. L’attuale allenatore della Next Gen assumerà il ruolo di allenatore ad interim, fino a che la società non avrà scelto il nuovo tecnico.