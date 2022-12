Juve, Cherubini via a giugno? Due nomi per sostituirlo: Giuntoli e Rossi

A giugno la Juve potrebbe far partire una nuova rivoluzione: se Cherubini dovesse andarsene la dirigenza ha pronti due nomi per sostituirlo

La Juve sta attraversando un periodo particolarmente delicato della sua storia, tra inchieste, intercettazioni e clamorose dimissioni. Per il momento il terremoto bianconero non sembra aver colpito l'area sportiva, con Allegri e Cherubini saldamente alla guida della squadra fino a fine stagione. Poi però tutto potrebbe cambiare. Se da una parte Allegri sembra abbastanza sicuro di rimanere (anche grazie al pesantissimo stipendio che lo lega alla Juve) non si può dire altrettanto di Cherubini.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Vecchia Signora starebbe pensando infatti di sostituire il direttore sportivo. L'obiettivo? Dare una svolta definitiva alla squadra. Cherubini potrebbe diventare direttore generale oppure lasciare del tutto la Juve. Discorsi che per il momento non possono che rimanere ipotesi, soprattutto in attesa di conoscere il nuovo Consiglio di Amministrazione bianconero, che verrà presentato il prossimo 18 gennaio.

Ma se Cherubini dovesse davvero lasciare la Juve, chi arriverebbe al suo posto? Il nome preferito è sicuramente Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli che nel corso dell'ultimo mercato estivo ha scovato talenti come Kim e Kvaratskhelia. L'alternativa potrebbe essere l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali o il suo direttore sportivo Rossi. Quest'ultimo è un nome particolarmente interessante visto che già conosce la Juve avendo lavoratore come responsabile del settore giovanile). Ma parlando di mercato, la Juve sta progettando qualcosa di grosso: triplo sacrificio per un colpo da sogno<<<