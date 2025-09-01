Juve, che sorpresa: Alex Del Piero è arrivato al J Medical!
Home > Juve News

Juve, che sorpresa: Alex Del Piero è arrivato al J Medical!

Stefania Palminteri
roma
1 Settembre, 12:25
Alessandro Del Piero
Il leggendario capitano e numero dieci della Juventus, Alex Del Piero, ha sorpreso i tifosi arrivando al J Medical

Grande sorpresa nell’ultimo giorno di calciomercato della Juve. Oltre a Zhegrova ed Openda, che stanno svolgendo le visite, si è infatti presentato al J Medical anche Alessandro Del Piero. L’ex capitano e leggenda bianconera è stato accolto con stupore dai tifosi presenti, che gli hanno riservato una grande ovazione. Il classe 1974, inoltro, era in compagnia del figlio.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 1 Settembre, 10:37
Juve, Edon Zhegrova è al J Medical! Al via le visite mediche
Edon Zhegrova è il nuovo rinforzo della Juventus. Pochi minuti fa, inoltre, è arrivato al J Medical per le visite mediche di rito
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 18:35
RIVIVI IL LIVE | Genoa-Juventus 0-1: bianconeri a punteggio pieno!
Riccardo Focolari - 31 Agosto, 14:55
Genoa-Juve, le probabili di Tudor: Joao Mario dal primo?
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 14:16
Genoa-Juve, le probabili dei rossoblu: Vitinha out
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 13:44
Genoa-Juventus, i convocati di Vieira: assente Otoa
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 12:17
Genoa-Juventus, i convocati di Tudor: fuori tre bianconeri
Riccardo Focolari - 31 Agosto, 11:15
Extra Juve: Pisa-Roma, l’ex Dybala scambia con… il figlio di Buffon!
x