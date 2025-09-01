Juve, che sorpresa: Alex Del Piero è arrivato al J Medical!

Il leggendario capitano e numero dieci della Juventus, Alex Del Piero, ha sorpreso i tifosi arrivando al J Medical

Grande sorpresa nell’ultimo giorno di calciomercato della Juve. Oltre a Zhegrova ed Openda, che stanno svolgendo le visite, si è infatti presentato al J Medical anche Alessandro Del Piero. L’ex capitano e leggenda bianconera è stato accolto con stupore dai tifosi presenti, che gli hanno riservato una grande ovazione. Il classe 1974, inoltro, era in compagnia del figlio.