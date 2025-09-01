Juve, che numeri per Lois Openda! Rientra in una speciale classifica

Altro che piano B! Lois Openda è arrivato come rinforzo per l'attacco dopo la trattativa salta con Kolo Muani. Ma i numeri...

La Juve -dopo la trattativa saltata con il PSG per Kolo Muani- si è assicurata un rinforzo offensivo di primissimo livello: Loïs Openda. Il classe 2000, tuttavia, sembra tutt’altro che una seconda scelta: a Torino arriva con un curriculum da top player nei maggiori cinque campionati europei.

Dal 2022/23 in avanti, infatti, il belga figura tra i cinque calciatori dei maggiori 5 campionati europei ad aver segnato più di 50 gol e fornito più di 15 assist. L’ex Lipsia si pone dunque tra i migliori attaccanti del calcio attuale: Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Harry Kane ed Erling Haaland.

Un dato che evidenzia come Openda non sia solo un finalizzatore ma anche un costruttore di gioco, capace di incidere pesantemente sulle sorti delle partite sia in fase realizzativa che nella creazione di occasioni per i compagni. Insomma, un acquisto di una certa caratura è approdato alla Juventus di Tudor.