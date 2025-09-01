Juve, che numeri per Lois Openda! Rientra in una speciale classifica
Home > Juve News

Juve, che numeri per Lois Openda! Rientra in una speciale classifica

Riccardo Focolari
roma
1 Settembre, 13:30
Altro che piano B! Lois Openda è arrivato come rinforzo per l'attacco dopo la trattativa salta con Kolo Muani. Ma i numeri...

La Juve -dopo la trattativa saltata con il PSG per Kolo Muani- si è assicurata un rinforzo offensivo di primissimo livello: Loïs Openda. Il classe 2000, tuttavia, sembra tutt’altro che una seconda scelta: a Torino arriva con un curriculum da top player nei maggiori cinque campionati europei.

Dal 2022/23 in avanti, infatti, il belga figura tra i cinque calciatori dei maggiori 5 campionati europei ad aver segnato più di 50 gol e fornito più di 15 assist. L’ex Lipsia si pone dunque tra i migliori attaccanti del calcio attuale: Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Harry Kane ed Erling Haaland.

Un dato che evidenzia come Openda non sia solo un finalizzatore ma anche un costruttore di gioco, capace di incidere pesantemente sulle sorti delle partite sia in fase realizzativa che nella creazione di occasioni per i compagni. Insomma, un acquisto di una certa caratura è approdato alla Juventus di Tudor.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 1 Settembre, 12:59
Juve, anche Lois Openda al J Medical. Al via le visite mediche
Al J Medical, dopo Edon Zhegrova, arriva anche Lois Openda: visite mediche per l'attaccante belga ex Lipsia
Stefania Palminteri - 1 Settembre, 12:25
Juve, che sorpresa: Alex Del Piero è arrivato al J Medical!
Stefania Palminteri - 1 Settembre, 10:37
Juve, Edon Zhegrova è al J Medical! Al via le visite mediche
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 18:35
RIVIVI IL LIVE | Genoa-Juventus 0-1: bianconeri a punteggio pieno!
Riccardo Focolari - 31 Agosto, 14:55
Genoa-Juve, le probabili di Tudor: Joao Mario dal primo?
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 14:16
Genoa-Juve, le probabili dei rossoblu: Vitinha out
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 13:44
Genoa-Juventus, i convocati di Vieira: assente Otoa
x