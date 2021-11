Juve, che botta! Chiesa tornerà in campo dopo Natale

Brutto infortunio per Chiesa

La Juventus perde Federico Chiesa per più di un mese. Gli esami a cui è stato sottoposto oggi al J Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Niente di grave invece per Weston McKennie : le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Di seguito riportiamo il report dell'allenamento odierno della Juventus e i bollettini medici dei due giocatori: "Prosegue il calendario denso di impegni della Juventus che questa mattina si è ritrovata al JTC per iniziare a preparare il prossimo appuntamento. Martedì sera, alle ore 20.45, i bianconeri saranno attesi dalla trasferta allo Stadio “Arechi” contro la Salernitana. Questo turno infrasettimanale sarà valido per la quindicesima giornata di campionato.

Come detto, il gruppo si è allenato in mattinata: scarico tra palestra e piscina per chi ha giocato ieri contro l’Atalanta, lavoro sul campo per la restante parte della squadra. Domani sarà già vigilia di Serie A: la squadra si allenerà nel pomeriggio e prima, alle ore 12.00, Mister Allegri parlerà in conferenza stampa, come sempre, in diretta su Juventus TV. Dopo la seduta di lavoro è prevista la partenza per Salerno.