Juve, Celsi: “Alcaraz è un giocatore che disorienta gli avversari”

Mimmo Celsi ha parlato dell'ultimo arrivo in casa Juventus, Carlos Alcaraz: il preparato ha descritto le sue qualità atletiche il suo gioco

Intervistato a Radio Bianconera, Mimmo Celsi ha parlato dell'ultimo acquisto della Juventus , Carlos Alcaraz . Ecco le sue parole: "Lo conosco bene, l'ho visto giocare più di una volta. Una delle sue più grandi qualità è il saper gestire bene il proprio corpo in relazione al balance e ai cambi di direzione. Grazie a questa sua peculiarità l'argentino tende a disorientare gli avversari ed è in grado di recuperare subito il suo equilibrio".

Inoltre, il preparatore atletico ha parlato anche delle condizione di un altro giocatore della Juventus, ovvero Moise Kean: "Non ho ovviamente informazioni dettagliate sul problema di Kean, ma credo che la zona del suo muscolo tibiale sia in conflitto con la lesione ossea. E l'infiammazione sta creando al giocatore qualche problema di recupero. Fin quando il ragazzo sente dolore non è possibile riprendere a pieno ritmo il lavoro sul campo".