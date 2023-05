Juve, tutte le celebrazioni per ricordare la tragedia dell’Heysel

Ci spostiamo a Cherasco (CN): alle 18.30 deposizione di fiori presso i Giardini del Santuario “Madonna delle Grazie “ - via Vittorio Emanuele, organizzano il Comune e l'Associazione "Quelli di Via Filadelfia", anche in questo caso presenti alcuni ragazzi delle nostre Under. Con l'arrivo della sera, come ogni anno, è prevista l'illuminazione della Mole Antonelliana, a Torino. VENERDI' 2 GIUGNO Un altro evento celebrativo è in programma il 2 giugno, a Reggio Emilia, con la collaborazione del Comitato "Per non Dimenticare Heysel" della città emiliana: appuntamento alle 10,30 al Monumento di via Matteotti 2".