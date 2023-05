Mercato Juve | Esonero Allegri? Intanto Pedullà lancia il siluro!

Le dichiarazioni di Alfredo Pedullà a Sportitalia: il giornalista non perdona le dichiarazioni rilasciate ieri sera da Massimiliano Allegri. La frase 'incriminata' sarebbe stata: "Se avessi voluto vincere sarei andato in altri due posti". E da lì è iniziata l'analisi di Pedullà che ha affermato: "Per me è una cosa gravissima. Per giustificarsi dice che non c'erano le condizioni per vincere nulla. Perché zero ha vinto in quell'anno e mezzo, ha seminato zero ripeto zero e se avesse voluto vincere sarebbe andato da un'altra parte. Non lo so, commentate voi." Pedullà non si è fermato, ed ha continuano con il suo commento.