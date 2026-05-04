Un’iniziativa pensata per condividere emozioni

Dal 4 al 10 maggio, lo Juventus Museum si trasforma in un luogo ancora più speciale. In occasione della Festa della Mamma, la Juventus ha deciso di dedicare un’intera settimana alle famiglie, creando un’esperienza che unisce passione sportiva, gioco e condivisione. Non si tratta della classica visita tra trofei e cimeli storici. Questa volta il museo diventa uno spazio dinamico, vivo, capace di coinvolgere grandi e piccoli in un percorso interattivo pensato per essere vissuto insieme. L’obiettivo è semplice ma profondo: offrire alle mamme e ai loro figli un momento da ricordare, fatto di sorrisi, complicità e scoperta. Perché il calcio, quando diventa racconto, memoria e identità, può trasformarsi in un linguaggio universale che unisce le generazioni. Camminare tra le maglie storiche, le coppe conquistate e i ricordi dei campioni del passato assume un significato diverso se lo si fa mano nella mano, con lo stupore dei più piccoli e lo sguardo orgoglioso delle mamme.

Ingresso omaggio e Detective Adventure: il museo diventa un gioco

Per rendere ancora più significativa questa ricorrenza, tutte le mamme che accompagneranno bambini e bambine tra i 5 e i 13 anni avranno diritto all’ingresso gratuito al museo. Un gesto simbolico ma importante, che sottolinea la volontà del club di mettere al centro la famiglia e la condivisione. Il cuore dell’esperienza sarà però la “Detective Adventure”, una vera e propria caccia al tesoro organizzata tra le sale del museo. Mamme e figli si trasformeranno in investigatori, alla ricerca di indizi nascosti tra fotografie, trofei, maglie e ricordi che raccontano la grande storia bianconera. Non sarà solo un gioco, ma un modo diverso di osservare ciò che li circonda. I più piccoli saranno stimolati a guardare con attenzione, a farsi domande, a collegare dettagli. Le mamme diventeranno compagne di squadra in questa missione, aiutando a risolvere enigmi e a seguire le tracce disseminate lungo il percorso. In questo modo, la visita si trasforma in un’esperienza attiva, coinvolgente e divertente, capace di rendere ogni sala una tappa di un’avventura da vivere insieme.

Un ricordo speciale per chi completa la missione

Al termine del percorso, dopo aver risolto tutti gli indizi della Detective Adventure, ogni bambino e bambina riceverà un gadget ufficiale Juventus. Un piccolo premio che rappresenta il ricordo concreto di una giornata diversa dal solito. Ma il vero premio sarà l’esperienza vissuta: il tempo trascorso insieme, le risate, la complicità e la scoperta condivisa. Questa iniziativa non è soltanto un evento, ma un modo per celebrare il legame tra genitori e figli attraverso la passione per i colori bianconeri. Dal 4 al 10 maggio, lo Juventus Museum non sarà solo un luogo da visitare, ma uno spazio da vivere. Un’occasione perfetta per festeggiare la Festa della Mamma in modo originale, educativo e divertente, immersi nella storia di uno dei club più amati d’Italia.