Juve, Ceccarini: “Il prossimo sarà il vero mercato dell’era Giuntoli”

Ecco le sue parole: "Non ci sono stati acuti da parte della Juventus ma d’altra parte era tutto ampiamente previsto. L’obiettivo era abbassare il monte ingaggi e piazzare gli esuberi. Se ne sono andati tra gli altri Arthur, Zakaria e Bonucci. In più sono arrivati altri soldi dalle cessioni anche di alcuni giovani come Rovella e non solo. Weah è un acquisto molto funzionale, Cambiaso dopo un anno al Bologna è diventato ancora più forte".