Juve, Causio: “Di Maria può dare tanto, fare la differenza. Che tridente!”

Con Pogba e Di Maria la Juve punta a tornare subito in alto. Qualcuno però accusa i bianconeri di pensare troppo al presente e troppo poco in ottica futura: «Di sicuro non io - ha risposto secco l'ex attaccante. La Juventus ha un allenatore vincente e una dirigenza di assoluto livello , sarò sempre d’accordo con le loro scelte, perché nascono da approfondite analisi delle esigenze della squadra. Chi le può conoscere meglio di Allegri, Cherubini, Arrivabene o Agnelli? E poi a gennaio è stato comprato Vlahovic, che è giovane».

Chiosa finale sul tridente da sogno composto da Chiesa, Vlahovic e Di Maria: «Sarebbe un tridente magnifico, assolutamente completo. Normale esaltarsi per il nuovo acquisto, e Di Maria è un signor giocatore, ma io aspetto con ansia anche il ritorno in campo di Chiesa. Quando si analizzano i risultati della Juve nell’annata appena conclusa, ci si dimentica spesso che Allegri ha dovuto fare a meno di due calciatori straordinari: prima Cristiano Ronaldo, che è andato via proprio alla chiusura del calciomercato, e poi Chiesa che si è infortunato gravemente. Sono oltre 40 gol venuti meno in un baleno. Ecco, ora con Vlahovic, Di Maria e il ritorno di Federico forse si possono recuperare...», ha concluso Causio.