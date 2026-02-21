Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato la squalifica inflitta ai danni di Pierre Kalulu, difensore della Juve, in seguito all’ingiusta espulsione per doppio giallo rimediata nel match di sabato scorso contro l’Inter. Di seguito le sue parole: “Nonostante sia il viceré dei Visigoti (il sovrano è facilmente identificabile) non mi prendo il merito dell’iniziativa promossa dalla Juventus per vedersi restituire Kalulu.
Juve, caso Kalulu: “La Federcalcio graziò Lukaku. E ora?”
Riccardo Focolari – 21 Febbraio, 14:01
