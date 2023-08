Juve, ‘caso Bonucci’: SkySport non esclude un rilancio del Genoa, e…

Tra i tormentoni estivi in casa Juve c'è stata la querelle che ha coinvolto Leonardo Bonucci , ormai ex capitano bianconero. Messo all'angolo dalla società, il centrale classe '87 è stato accostato a diversi club italiani e non solo. Dopo aver scartato Arabia Saudita e MLS, il Genoa sembra il club più 'caldo' per ora.

Mentre Sarri storce il naso, secondo SkySport al momento tra il difensore in uscita dalla Juventus e i liguri, non ci sono stati passi in avanti, anche se non è escluso un rilancio. Intanto nelle scorse ore intervistato ai microfoni del canale televisivo ZDF, si è espresso così il ds dell'Union Berlino: "Confermo che vogliamo prendere un difensore centrale. Credo che Bonucci sia un giocatore che in questo momento non avrebbe un costo per quel che riguarda il trasferimento. È un grande giocatore, un grande difensore e ha avuto una grande carriera. Entro venerdì vedremo se arriverà o no".