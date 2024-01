Juve, Carrera rivela: “Il ritorno di Conte è possibile”

Intervenuto su TvPlay l'ex Juve e vice allenatore di Conte Carrera ha parlato del possibile ritorno in bianconero dell'allenatore italiano

Intervenuto su TvPlay l'ex Juve e vice allenatore di Conte Carrera ha parlato del possibile ritorno in bianconero dell'allenatore italiano: "Sono amico di Antonio ma non so nulla sul suo futuro. Credo un suo ritorno alla Juventus possa essere fattibile".