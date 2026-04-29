Fabio Caressa, in un video postato sul proprio canale YouTube è tornato a parlare del big match di San Siro, in cui Milan e Juventus non sono andate oltre lo 0-0.

In questi giorni si è parlato molto di una gara noiosa e priva di emozioni, in cui molto probabilmente ha regnato la paura di perdere punti importanti. Proprio su questo punto si è soffermato il giornalista, che in merito alla situazione ha voluto analizzare il momento attuale che vivono le nostre società di calcio.

Le parole di Fabio Caressa

"La noia c'è stata, però io vi invito anche a fare un ragionamento. Allora, il risultato conta, non conta, quanto conta? Certo, in Inghilterra non avremmo mai visto una partita così, però qui va fatto anche un altro tipo di considerazione. In Inghilterra le società sono ricche e la loro sostenibilità economica non dipende certo dall’entrare o meno in una competizione europea .

In Italia, nella situazione in cui versano le casse dei nostri club, andare o non andare in Champions League è la vita, cambia radicalmente le prospettive di una stagione. Questo è sicuramente un aspetto che va valutato e naturalmente poi prevale sul bel gioco. Il discorso sarebbe ben più ampio, ma per far sì che le nostre squadre tornino a giocare un bel calcio, bisognerebbe superare una situazione di incertezza economica che fa sì che davvero il risultato sia molto importante”.