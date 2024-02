Juve, Caressa: “Allegri? Tifosi spaccati, società soddisfatta”

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Oggi non ci saranno tanti Allegri out perché la Juventus ha vinto. I tifosi della Juventus amici miei erano quasi dispiaciuti che la Juventus avesse segnato all'ultimo minuto perché non potevano attaccare Allegri. Ormai per alcuni tifosi è diventato più importante attaccare Allegri che fare il risultato e questa cosa mi sembra una follia. I tifosi della Juve ormai mi sembrano spaccati e allora l'anno prossimo o le vinci tutte oppure dovrai stare sempre con Allegri in o Allegri out".