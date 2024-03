Juve, Capozzucca: “Di fronte allo score di Allegri bisognerebbe zittire”

Stefano Capozzucca ha parlato del tecnico della Juve, Max Allegri: per il dirigente, il palmares dell'allenatore risponderebbe alle critiche

Intervenuto a Tv Play, il direttore sportivo della Ternana , Stefano Capozucca , ha parlato dell'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri . Ecco le sue parole: “Per Allegri parlano i risultati. Prima viene apprezzato perché con una squadra così giovane era alle spalle dell’Inter che è una corazzata, ora invece senza risultati viene messo in discussione. Guardando il suo score bisognerebbe solo stare zitti e apprezzare ciò che ha fatto. Io comunque dovessi scegliere un allenatore per la Juventus sceglierei sempre Gasperini ”.

Invece, sul tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha aggiunto: “Thiago Motta non ha problemi, è un top in tutti i sensi. A livello caratteriale può allenare qualsiasi squadra, è sicuro dei suoi mezzi e in sé stesso incredibile. Allenatore super”.