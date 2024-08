Juve, Capozucca: “Thiago Motta ha una mentalità vincente”

Capozucca ha parlato dell'allenatore Thiago Motta: per il dirigente, l'allenatore sarebbe il profilo adeguato per le ambizioni della Juventus

Intervistato per Sportitalia, Stefano Capozucca ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “È una persona con grande carisma e grande personalità e sicuramente farà bene questa coppia. Ha una mentalità vincente, è un ragazzo che ha le idee chiare, questo da sempre, anche da giocatore. Ci ha trasformato quando arrivò a Genova, e sì che arrivava da un periodo difficile, da infortuni abbastanza gravi. È venuto insieme a Milito facendoci arrivare quarti quell’anno, poi solo per la differenza reti non disputammo la Champions League”.

Capozucca sulle ambizioni della Juve

Il dirigente ha proseguito parlando dei rinnovati obiettivi del club bianconero: “Giuntoli è una persona che conosco bene, è un amico, penso stia lavorando bene, con conoscenze ed idee. Ha preso un allenatore che conosco altrettanto bene avendolo avuto sia come allenatore che soprattutto come giocatore. La Juve che sta cercando di tornare quella di sempre, quella da vertici della classifica. Non siamo abituati in Italia a vedere una Juve non protagonista in campionato, quindi mi aspetto una squadra diversa a livello di risultati, anche se poi l’anno scorso ha alzato una Coppa Italia. La Juve d’altronde è sempre abituata a vincere qualcosa”.