Juve, Capello perplesso: “Non ho capito perchè Vlahovic non è entrato prima”

Le parole dell'ex allenatore Fabio Capello sulla prestazione della Juve in Champions League contro il Bruges

Se la Juve con Allegri sapeva vincere quasi solo di corto muso, ora la Juve con Thiago Motta non sa proprio più vincere. Bello il possesso palla e la manovra costruita con cura, ma se poi la squadra non riesce a finalizzare c’è un problema di fondo. Non a caso anche contro il Bruges in Champions League è arrivato un pareggio, l’ennesimo di questa prima metà di stagione. Qualcosa non va e Motta dovrà presto trovare una soluzione.

Juve, le parole di Capello

Ad analizzare la situazione ci ha pensato Fabio Capello che dai microfoni di Sky Sport ha commentato: “Leggi i dati e le statistiche, possesso palla e poi zero tiri in porta, tentativi uno. Primo tempo questi erano i dati, nel secondo tempo hanno cercato di fare qualcosa in più e ci sono state due occasioni per la Juventus. Non abbiamo capito perché Vlahovic non è entrato prima, però la Juve ha questo gioco e crossa poco. La Juventus cerca di entrare con palla al piede. Questa è stata la Juventus di oggi. Non ha sofferto in difesa, secondo me bisognerebbe trovare una soluzione. Vedremo se Kolo Muani potrà dare di più, ma la Juventus crea poco“. Nel frattempo gira una voce di mercato pesantissima su Vlahovic… <<<