Juve, Capello: "La squadra è solida. Spero che in Champions..."

Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha analizzato il percorso dei bianconeri in campionato e in Champions League

In un’intervista al Corriere della Sera, Fabio Capello -ex allenatore della Juve– ha parlato dell’ottimo inizio di stagione della rosa di Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Ha ritrovato solidità difensiva con Bremer e Gatti. Aveva già una base importante a cui ha aggiunto energie con nuovi attaccanti, come David e Openda. È una squadra costruita molto bene, seguendo le indicazioni dell’allenatore: peraltro il tecnico aveva avuto modo di conoscere meglio i giocatori nel corso del mondiale americano. E poi ha Vlahovic che, pur partendo dalla panchina, quando entra ha la fame di dimostrare il proprio valore.

Devo ammettere che rispetto alle previsioni l’ho portata più avanti nella mia personale griglia. La favorita è il Napoli, poi l’Inter e la Juventus appunto. Champions, mina vagante? Mi auguro sia proprio la Signora. In Europa come in Italia è una squadra nuova che può sparigliare le previsioni. Il derby d’Italia sarà uno step fondamentale per l’Inter: serve a dimostrare di essersi messi alle spalle il PSG. Per i bianconeri è un test importante per confermare di essere da titolo”