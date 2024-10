Juve, Capello: “La reazione contro l’Inter un mattoncino importante”

Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha parlato della Juve di Thiago Motta: "Gli va dato tempo"

Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha detto: “I nerazzurri dispongono della rosa più forte e completa del campionato per qualità e varietà di scelte: non a caso domenica avrebbero potuto anche vincere 7-4 se si contano le occasioni fallite davanti a Di Gregorio. A Thiago Motta va dato il tempo per completare la ricostruzione, non dimentichiamoci che in estate sono stati molti i cambiamenti. La reazione di domenica è un altro mattoncino importante. Nel momento di massima difficoltà, la Juventus non è affondata e poi ha trovato le energie e le risorse tecniche per trovare un pareggio quasi insperato”.

Juve, le parole di Capello

“A Milano si è visto uno spirito di squadra che può portare lontano. Ho vissuto una situazione analoga ai tempi della Roma e in quel caso al rientro negli spogliatoi dissi ai giocatori: «Oggi ho capito che lotteremo fino alla fine per lo scudetto». Mi aspetto che Thiago abbia usato parole simili con i suoi ragazzi. Del tipo: «La reazione contro l’Inter è il segnale che possiamo essere protagonisti». Il derby d’Italia ha confermato una volta di più come nella Juventus non esistano intoccabili, tanto che lo stesso Dusan Vlahovic è stato sostituito dopo il gol”, ha concluso.