Juve, Capello a La Gazzetta:”Spalletti sta cercando di trovare qualche soluzione”

Fabio Capello ha parlato del momento che stanno vivendo i bianconeri. Secondo lui Spalletti sta cercando nuove soluzioni da adottare.

Fabio Capello ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, esprimendo il suo pensiero in merito al momento che sta vivendo la Juventus. Leggiamo le sue dichiarazioni:

”Spalletti è appena arrivato, cerca di fare delle cose, di dare delle idee e di imporre una maggiore personalità alla squadra. Nella gara contro il Napoli, forse ha avuto un po’ di timore verso la formazione di Conte. Ha cercato di mettere in difficoltà l’avversario pensando di bloccare gli esterni e lasciando la palla a un difensore centrale. Di fronte però aveva una squadra che ha qualità e che, quando si difende, lo fa bene e con tanti uomini. Spalletti sta cercando comunque di trovare qualche soluzione”.

Su Yildiz punta: “Io non ho mai giocato così, avevo sempre due attaccanti. Yildiz è uno di quei calciatori che vanno lasciati liberi, come tutti quelli di qualità e fantasia. Domenica non era il contesto giusto, contro una squadra come il Napoli”.

Sulle parole di Spalletti: “Secondo me doveva dirle ai calciatori, non davanti ai giornalisti. Il credo che tutti noi chiediamo di più a noi nostri giocatori, però in questo momento è difficile dirlo a Yildiz. Forse voleva stimolarli”. Queste le parole di Fabio Capello.