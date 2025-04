Rassegna Juve – Tra campionato e calciomercato

La Juventus, in vista della partita con il Monza, si sta preparando, sul campo e per il calciomercato. Ecco la rassegna di oggi.

Oggi è 26 aprile e la redazione di Juvenews vi augura una buona giornata. I bianconeri saranno impegnati domani nella sfida contro il Monza, una partita all’apparenza facile, ma che nasconde molte insidie per la Vecchia Signora, considerando il momento non positivo dei piemontesi. Andiamo a vedere le prime pagine dei giornali. La Gazzetta dello Sport parla principalmente dell’Inter, che nei prossimi giorni dovrà sfida il Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League. Piccolo spazio anche per il funerale del papa.

Gli altri quotidiani

Il Corriere dello Sport invece tratta il tema della Roma, con l’intervista all’ex presidente Rossella Sensi. In taglio basso spazio anche alla Juventus, con le condizioni di Yildiz, che dovrebbe aver recuperato pienamente dall’infortunio degli ultimi giorni. Il calciatore turco è una presenza fondamentale per la Juventus, che senza di lui, non riesce ad essere incisiva negli ultimi metri. Tuttosport invece svela una possibile trattativa di calciomercato per la Juventus, con l’interessamento dei bianconeri per Mateo Retegui, punta dell’Atalanta e della Nazionale italiana di Spalletti. Vlahovic infatti dovrebbe essere ceduto, e tra i nomi per sostituire il serbo, c’è anche quello dell’ex Genoa, oltre a Oshimen, David e Delap del City. Intanto ecco le parole di Ravanelli<<<