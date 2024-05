Juve, Campi: “Giuntoli ha scaricato tutte le colpe su Allegri”

Campi ha parlato del ds della Juventus, Giuntoli: per l'opinionista, il dirigente non avrebbe fatto nulla per aiutare l'allenatore Allegri

Tramite il suo profilo social su Facebook, Graziano Campi ha espresso la sua opinione sul rapporto alla Juventus tra Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri. Ecco un estratto delle sue parole: "A gennaio, Allegri ha invocato invano un rinforzo a centrocampo. Gli è stato risposto che non c’erano soldi, poi sono arrivati gli investimenti inutili e senza senso di Djalò e Alcaraz.Con quei soldi poteva tranquillamente arrivare un centrocampista in grado di dare un cambio ai titolari senza stravolgere i conti. Ulteriori rimostranze e risposta ‘obiettivo quarto posto’, da lì Allegri ha perso motivazione e voglia. Ha capito che stava venendo sabotato e che l’obiettivo era vederlo fallire lo scudetto per avere un pretesto per cacciarlo. Non ha fatto nulla per supportarlo. Le parole di facciata per sostenerlo sono state ancora più fastidiose. E’ riuscito a fare fuori il tecnico che non voleva, scaricando su di lui tutte le colpe”.