A partire dal 7 giugno sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione sportiva 2023-24, che comprende le 19 gare di Serie A. Come si legge sul sito ufficiale: tante le novità per la prossima stagione: dalla possibilità di rateizzare l’importo, all’introduzione dell’abbonamento FULL. Agevolazioni previste per Famiglie (grazie alla speciale tariffa Under 16) e per i giovani (con la promo Under 28).