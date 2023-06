Juve, Cambiaso pronto per un nuovo prestito? La Viola ci pensa ma…

Dopo il prestito al Bologna , Andrea Cambiaso è pronto a tornare alla base. Tuttavia La Nazione sostiene che il giocatore farà ritorno solo di passaggio a Torino . Tra i club interessati ci sarebbe la Fiorentina che ha messo nel mirino il classe 2000 per la prossima stagione. La società bianconera valuta il suo cartellino 8 milioni di euro, ma un'eventuale cessione in prestito con diritto la farebbe abbassare di 2-3 milioni di euro.

Il suo contratto con la Juventus scadrà nel 2027 ma i bianconeri avrebbero intenzione di cederlo nuovamente perché non rientrerebbe nel progetto. Questa stagione in rossoblù è sceso in campo per 25 volte da titolare ed ha siglato 2 assist. In totale ha accumulato più di 2100' di gioco con la maglia del Bologna.