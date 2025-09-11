Juve, Cambiaso: "Mi gratifica essere un esempio. Rido perché..."
Juve, Cambiaso: “Mi gratifica essere un esempio. Rido perché…”

Riccardo Focolari
11 Settembre, 16:00
Andrea Cambiaso, laterale della Juve vince il Premio Gentleman Fair Play: le dichiarazioni dell’esterno alla cerimonia

Andrea Cambiaso, difensore laterale della Juve e della Nazionale, ha ricevuto il riconoscimento “Gentleman Rivelazione Juventus” durante il Premio Gentleman Fair Play a Milano. Il laterale, protagonista della scorsa stagione con la maglia bianconera, è intervenuto sul palco e ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’onorificenza, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano in squadra e della preparazione atletica sotto la guida di Igor Tudor.

“Soddisfatto per il premio, mi gratifica molto per essere un esempio. Un po’ mi fa ridere che lo ricevo mentre sono squalificato. Siamo carichi per la stagione e il mister ci sta facendo correre parecchio”

