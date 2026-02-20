Juve, Cambiaso spegne 26 candeline: gli auguri della società

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, compie oggi 26 anni. Da questo punto di vista, mediante un comunicato ufficiale, il club bianconero ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al giocatore italiano. Di seguito la nota ufficiale della Juventus:

“Terzo compleanno in bianconero per Andrea Cambiaso, che oggi – venerdì 20 febbraio 2026 – festeggia i suoi 26 anni.

Il classe 2000 nato a Genova ha conquistato spazio in queste stagioni grazie alla duttilità del suo gioco e alla capacità di ricoprire all’occorrenza ruoli diversi – dai più difensivi e quelli maggiormente offensivi, riuscendo anche a farsi trovare pronto nel lavoro su entrambe le fasce.

Lo scorso novembre in Champions League contro il Bodo/Glimt, Cambiaso ha superato quota 100 presenze con la maglia della Juventus: attualmente sono 119 complessive, in cui ha raccolto anche sette gol e 16 assist, a conferma del suo impatto anche quando si tratta di trovare la via della rete.