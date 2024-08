Juve, Calvo: “Soddisfatti della partnership con Enel

La Juve ha stretto una nuova partnership con Enel: il comunicato del club bianconero e le parole di Francesco Calvo

La Juve ha ufficializzato una nuova partnership: “La sostenibilità e la voglia di unire il grande calcio e il mondo dell’energia ispirano la nuova partnership che la Juventus annuncia oggi: quella con Enel, nuovo Official Energy Partner del Club. Dalla prima giornata di campionato, il prossimo 19 agosto, Enel scenderà in campo all’Allianz Stadium, comparendo sui maxischermi, led e backdrop per le interviste, e accompagnando la squadra in tutte le partite casalinghe di campionato e Coppa Italia. Non solo: con questa partnership, Enel presenta ai bianconeri e ai loro tifosi il portafoglio di prodotti e servizi energetici del Gruppo”.

Juve con Enel, le parole di Calvo