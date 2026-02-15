Juve, Calvarese a Tuttosport: “Secondo giallo a Kalulu inesistente”

L’analisi dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sulla doppia ammonizione ricevuta da Pierre Kalulu.

Dopo i gravi errori commessi nel match di ieri da La Penna, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, ha commentato su Tuttosport l’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu. Qui sotto la sua analisi:

“Una decisione avventata e sbagliata macchia la prestazione di Federico La Penna, alla gara più importante della sua carriera. Il fallo su Bastoni non c’è. Nessun contatto basso, forse una lievissima pizzicata della maglia, che però non si allarga. Ricordiamo che l’IFAB sta studiando un’implementazione del protocollo VAR per estenderlo già dalla prossima estate anche alle seconde ammonizioni, ma al momento la tecnologia non può intervenire in questi casi. Un errore grave dell’arbitro, anche perché sarebbe stato il secondo giallo per Bastoni, che era già ammonito. La Penna era partito con una soglia disciplinare bassa che aveva portato appunto alle ammonizioni di Bastoni (fallo su Conceicao) e Kalulu (su Barella). Manca un giallo invece per lo stesso Barella, che protesta vistosamente, anche con un gesto del braccio, dopo un fallo su Cambiaso“.