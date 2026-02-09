Juve, Calvarese a Tuttosport: “Per l’arbitro Guida gara non facile”

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, ha analizzato su Tuttosport la direzione arbitrale di Guida in Juventus-Lazio.

La gara tra Juventus e Lazio, si è chiusa senz’altro con numerose polemiche per via del mancato rigore concesso alla squadra bianconera. Per analizzare gli episodi controversi, è intervenuto l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese. Leggiamo la sua analisi sulle pagine di Tuttosport:

“Marco Guida porta a casa una partita non facile, lasciando dietro di sé qualche polemica. L’episodio chiave arriva nel primo tempo, con il contatto tra Cabal e Gila. L’ex Hellas resta a terra dopo un contatto successivo al momento in cui il colombiano passa il pallone, ma per Guida l’episodio non è da rigore. Sul prosieguo dell’azione il campano decide di annullare un gol dalla distanza di Koopmeiners, reputando influente la posizione di Khephren Thuram davanti a Provedel, ma i dubbi sull’impatto rimangono.



Netta l’ammonizione per Taylor, che interrompe una promettente azione da gol di Weston McKennie. In apertura di match, invece, non è da rigore il tocco di braccio di Marusic, non punibile per dinamica: vede bene Guida, che non ha dubbi e non concede il penalty. Poco dopo il gol di McKennie, l’arbitro campano fa bene a non ammonire Cambiaso per la trattenuta su Maldini: non ci sono i presupposti per parlare di una promettente azione da gol. Netto invece il cartellino giallo per Romagnoli, che stende Jeremie Boga, fermando un tentativo di dribbling dell’ex Nizza. Nel finale viene annullato anche un altro gol alla Juventus, per una posizione di fuorigioco di McKennie su un cross di Kalulu: decisione giusta e presa già in campo dalla squadra arbitrale“.