Juve, il borsino dei calciatori prestati: male Cambiaso, Pellegrini convince

La Juventus, in questa sessione di calciomercato, ha mandato diversi calciatori in prestito. Come si stanno comportando questi giocatori?

redazionejuvenews

La Juventus, dopo l'acquisto di Milik e il potenziale arrivo di Paredes, è pronta a chiudere il mercato, anche se in uscita ancora c'è molto lavoro da fare. I calciatori che il club bianconero ha mandato in prestito, come si stanno comportando nelle prime gare della stagione?. Dejan Kulusevski, che figura ancora di proprietà della Juventus, è praticamente un calciatore del Tottenham, visto che lo svedese sta convincendo praticamente tutti, ed anche l'inizio della nuova stagione con gli Spurs sta andando molto bene. Infatti, il classe 2000 in quattro gare ha già fornito 2 assist e segnato un gol.

Luca Pellegrini, ceduto in prestito all'Eintracht Francoforte, ha giocato nell'ultimo weekend, vincendo per 4-3 contro il Werder Brema, disputando una buona prestazione. Andrea Cambiaso, calciatore del Bologna, è sceso in campo da titolare contro il Milan, risultando uno dei peggiori, anche a causa dell'errore sul secondo gol dei rossoneri, visto che l'ex Genoa, impegnato in un disimpegno, ha regalato palla alla squadra avversaria, venendo anche richiamato dal mister Mihajlovic: "I loro due gol sono nati da due errori nostri, ovvero due palloni laterali, il secondo di Cambiaso dopo il pressing di Calabria, che in uscita che non si dovrebbero mai fare. Abbiamo fatto la partita che volevamo, siamo stati sempre sul pezzo. Quei due errori non ci volevano".

Mohamed Ihattaren, attualmente è infortunato, ma anche la sua avventura con l'Ajax non sta proseguendo per niente bene. Stesso discorso per Gianluca Frabotta, che nel Lecce, non ha ancora giocato un minuto, visto che si era parlato anche di una sua cessione per incompatibilità con il club pugliese. Radu Dragusin, invece, è un punto fermo del Genoa in Serie B, come Stefano Gori al Perugia, titolari indiscussi delle due squadre. Infine, Filippo Ranocchia, in prestito al Monza, ha disputato due gare su tre, andando anche vicino alla prima gioia in A.