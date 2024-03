Juve, Calamai: “Troppe palle gol bruciate contro il Napoli”

Intervistato a Tmw Radio, Luca Calamai ha espresso la sua opinione sulla sconfitta subita dalla Juventus contro il Napoli . Per il giornalista, contro gli azzurri sarebbe scesa in campo una Juve in versione sprecona. Inoltre, nel momento in cui sembrerebbe risorto Federico Chiesa , a tradire sarebbe stata l'imprecisione di Dusan Vlahovic . Ecco le sue parole:

"Troppe palle gol bruciate. Questo gruppo non basta per vincere il titolo. Anche perché quando riemerge Chiesa, affonda Vlahovic. Allegri dovrà comunque cercare di tenere alta la tensione per difendere un secondo posto che sarebbe comunque un ottimo punto di ripartenza per il mondo bianconero. In attesa della probabile rivoluzione estiva del direttore Giuntoli".