Juve, Calamai: “Arthur centrale per la Fiorentina? Contro l’Atalanta…”

Luca Calamai ha parlato di Arthur Melo, centrocampista in prestito dalla Juventus alla Fiorentina, partito in panchina contro l'Atalanta in A

Intervenuto a Tmw Radio, Luca Calamai ha parlato di Arthur. Il regista brasiliano in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus alla Fiorentina ha trovato meno spazio nelle ultime uscite dei viola. Il tecnico Vincenzo Italiano, conosciuto per l'ampio turnover che adopera nelle sue squadre, ha preferito fare altre scelte anche in match delicati come contro l'Atalanta.