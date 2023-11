I TOP e FLOP di Juve-Cagliari: Kean? No grazie, meglio Bremer e Rugani

I migliori e i peggiori in campo del match di Serie A della Juve contro il Cagliari: i gol sono tutti dalla retroguardia

Tra i FLOP soltanto Kean e Miretti. Il primo non riesce a sfondare la retroguardia avversaria, bloccato dalla linea bassa della squadra di Ranieri. Il secondo, forse causa problemi fisici, non è riuscito a spingere come suo solito. Niente bocciatura, soltanto rimandati.