Da Bremer a Vlahovic: tutte le statistiche post Juve-Cagliari

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match contro il Cagliari

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match contro il Cagliari: "La Juventus ha vinto cinque gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio, quando arrivò a otto successi consecutivi nella competizione. Ha mandato a segno cinque diversi difensori in questa Serie A (Bremer, Cambiaso, Danilo, Gatti e Rugani).

La Juventus ha vinto tutte le ultime sette gare casalinghe contro il Cagliari in campionato, tra le squadre attualmente in Serie A contro nessun’altra formazione ha una striscia aperta più lunga di successi interni.

Bremer ha segnato tre gol contro il Cagliari in Serie A, più che a qualsiasi altra avversaria nel torneo; il difensore non andava a segno in campionato dallo scorso 14 maggio (vs Cremonese). Tre dei cinque gol di Bremer in Serie A con la maglia della Juventus sono arrivati su assist di Filip Kostic, di cui due su sviluppo di palla inattiva.

Daniele Rugani non andava a segno in Serie A dal 3 marzo 2021, quando trovò la rete con la maglia del Cagliari contro il Bologna, 983 giorni fa.

Dusan Vlahovic ha collezionato la sua 150ª presenza in Serie A, così come Arkadiusz Milik la sua 50ª gara con Juventus in tutte le competizioni".

(juventus.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.