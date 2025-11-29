Juve-Cagliari, Spalletti a Dazn: “Vi spiego Perin titolare”

Nel consueto pre partita di Dazn, Luciano Spalletti è intervenuto per presentare la sfida tra Juve e Cagliari

Luciano Spalletti, tecnico bianconero, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel consueto pre partita di Juve-Cagliari. Di seguito sue parole: “Sono stati giorni di lavoro dove c’era serenità perchè venivamo da un buon risultato con una buona prestazione. Si lavora con più allegria e serenità quando siamo sostenuti dai risultati.

Tutto dipende dalla testa. Effettivamente questi ragazzi ogni tanto si fanno un po’ spaventare da quello che si dice intorno, invece loro devono essere convinti delle loro potenzialità e se non gliela danno gli altri gliela dò io. Non è tanto un contratto che ti fa entrare nella storia di un club, sono sempre i risultati. Dobbiamo sempre andare a fare risultati con questi ragazzi, quella è la felicità che dobbiamo avere.

Di Gregorio è un ragazzo che ha un equilibrio da top player. Ha avuto una piccola gastroenterite in questi giorni e di Perin ci fidiamo ciecamente. Si va avanti e poi la prossima partita rientrerà Di Gregorio. Bisogna avere calciatori forti per andare ad acchiappare quella classifica che vogliamo.”