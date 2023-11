Juve-Cagliari, Riva: “I bianconeri concedono poco ma confido in Ranieri”

Riva ha parlato del match di A tra Juve e Cagliari: l'ex calciatore confida sull'esperienza di Ranieri per mettere in difficoltà i bianconeri

Intervistato da TuttoCagliari.net, Gigi Riva ha parlato del prossimo match di Serie A tra Juventus e Cagliari . Una sfida dal pronostico molto sbilanciato ma che potrebbe riservare sorprese. Ecco le sue parole: “Se il Cagliari può portare via punti da Torino? Io sono convinto che il Cagliari sia una buona squadra. Però è chiaro e abbastanza prevedibile che la Juventus a Torino, in casa sua, concederà poco".

L'ex calciatore ha proseguito: "Non sarà facile per i rossoblù pungere dalle parti di Szczęsny. Come approccerà la gara il Cagliari? Mi affido totalmente alla competenza del nostro allenatore, che ci dà sicurezza e di cui dobbiamo fidarci”.