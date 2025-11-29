Juve-Cagliari, l'XI ufficiale di Spalletti: torna Thuram!
Home > Juve News

Juve-Cagliari, l’XI ufficiale di Spalletti: torna Thuram!

Riccardo Focolari
29 Novembre, 17:09
Le formazioni ufficiali di Juve e Cagliari per il match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Tra i bianconeri rientra il francese

Dopo la vittoria in Champions League, contro il Bodo/Glimt, la Juve scende in campo contro il Cagliari, nel match valido per la 13ª giornata di Serie A. I bianconeri, settimi in classifica dopo la vittoria del Como, vogliono strappare i tre punti anche in campionato per tenere viva la classifica. Di seguito le scelte ufficiali del tecnico Luciano Spalletti e di Pisacane.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Spalletti

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola (C), Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

x