Juve-Cagliari, Koopmeiners a Dazn: “Spirito positivo. Cerchiamo la vittoria”

Le parole di Teun Koopmeiners a Dazn, nel consueto pre partita, a ridosso del fischio d'inizio di Juve-Cagliari

Teun Koopmeiners, giocatore della Juve, è stato intervistato nel consueto pre partita di Dazn. Ecco le sue parole prima del fischio d’inizio di Juventus-Cagliari: “Abbiamo speso troppa energia questa settimana, abbiamo visto anche il video, possiamo fare ancora meglio di Bodo. C’è uno spirito positivo nel gruppo, tecnicamente siamo un gruppo forte, confido in una vittoria oggi.

Spalletti tatticamente è troppo forte, anche il rapporto con la squadra è positivo, si è vista anche questa energia in campo, sicuro ci sono tante cose che possiamo fare anche meglio noi giocatori. Ma come ho detto, c’è uno spirito positivo e cerchiamo la vittoria anche oggi.

Adesso devo giocare ancora in difesa. Ho parlato con il mister, lui mi conosce da tanti anni, quando in Olanda ho giocato in questo ruolo. Penso che abbia visto nelle ultime partite che posso aiutare la squadra da dietro, per i passaggi per spingere la squadra in avanti. Mi sento bene adesso. Abbiamo dei tifosi grandissimi, è una bella società, un bel club, bei tifosi, per questo modo di giocare sono molto contento.”