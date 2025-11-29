Juve-Cagliari, difesa rossoblu in emergenza? Chi salta il match

La Juve si prepara ad ospitare il Cagliari allo Stadium nel match valido per la 13ª giornata di Serie A. La squadra di Fabio Pisacane, reduce da un avvio di stagione tra alti e bassi, cerca una vittoria che manca nove giornate. Gli ultimi tre punti sono arrivati alla quarta giornata, nello scontro diretto contro il Lecce.
Tuttavia, i sardi arriveranno a Torino con alcuni problemi nelle retrovie: Yerry Mina, infatti, salterà la sfida per una contusione al ginocchio e rischia 2-3 partite di stop. Oltre a lui sarà out anche Mazzitelli per un problema muscolare. Di seguito la probabile formazione.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane