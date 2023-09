Juve, Cabrini: “Meglio Vlahovic di Lukaku, Pogba va aspettato”

Intervistato dal Corriere di Torino l'ex Juve Cabrini ha detto: " Meglio Vlahovic di Lukaku e Pogba va aspettato . L’importante è che Dusan non giochi spalle alla porta. La Juve deve necessariamente concentrarsi sulle problematiche nate nella scorsa stagione".

"Ci sono regole e parametri da rispettare, importanti questioni da risolvere - ha continuato -. Cambiaso nelle scorse stagioni aveva fatto bene, ma bisogna vedere come si inserirà in un contesto nuovo come quello bianconero: aspettiamo prima di dare giudizi".