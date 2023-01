Dagli infortunati fino ai gol perduti: i buoni propositi per il 2023

Dai tantissimi infortunati fino ai gol e alle vittorie perdute: il 2023 sarà un anno migliore per la Juve? I buoni propositi bianconeri

Il 2022 è ormai terminato e si è portato via con se tutta una serie di gioie e delusioni. Per la Juve non è stato un anno semplice, caratterizzato da alcune difficoltà sul terreno di gioco ma soprattutto dalla fine dell'era Agnelli. L'ex presidente bianconero ha dato le dimissioni insieme a tutto il Cda e la Vecchia Signora si prepara a iniziare una nuova fase della sua storia, che inizierà ufficialmente a partire dalla prossima assemblea degli azionisti, il 18 gennaio.