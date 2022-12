Allegri: “Chiesa può recuperare, in campionato abbiamo fatto benino”

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky. Ecco le sue parole: "Chiesa può esserci a Cremona, ieri ha fatto un buon allenamento di squadra, oggi aveva un differenziato. Domani vediamo ma le condizioni sono buone. Vlahovic oggi ha corso un po’, ci sono buone possibilità non per Cremona però. Pogba? Il ginocchio per ora non dà fastidio, vediamo le cose in modo positivo. Bonucci è ai box per il problema all’adduttore nella zona del pube, De Sciglio nemmeno dovrebbe esserci a Cremona. Nel giro di 10 giorni dovremmo averli tutti. Cuadrado? Sta rispondendo bene. I ragazzi che abbiamo sono in buona condizione. A Cremona è la gara più complicata, alla ripresa è sempre difficile a livello mentale".

Voto al 2022: "Non mi ricordo come è stato. Fino alla gara con l’Inter è stato un’ottima seconda parte della seconda stagione. Quest’anno in campionato stiamo facendo benino e possiamo consolidare uno dei primi quattro posti, poi c’è la Coppa Italia. Un passo alla volta. La cosa positiva, specialmente nella seconda parte, è quella che comunque, con gli infortuni dei big, abbiamo trovato dei giovani bravi che ci daranno una mano. Per la Juve sono un valore aggiunto, poi ce ne sono altri in prestito come Rovella, Ranocchia e De Winter che dovevano fare esperienza. Le situazioni vanno viste come un’opportunità e la Juve per ora l’ha fatto. Poi ci sarà bisogno di tutti più avanti".